A ses débuts, Rafael Nadal était « prédestiné » à une carrière courte au regard de son jeu selon de nombreux observateurs. L’Espagnol, qui a fêté ses 34 ans ce 3 juin, est toujours numéro 2 mondial et a soulevé 19 titres du Grand Chelem. Autant dire que le Majorquin a su faire taire les aprioris. Andy Roddick, invité de Tennis Channel, a partagé l’admiration qu’il porte pour Rafael Nadal : « J’aime Rafa, je l’admire énormément car je ne pense pas qu’il y ait un sportif qui exprime mieux ce que signifie s’améliorer et s’adapter continuellement aux circonstances. C’est incroyable de voir les sacrifices effectués tout au long de sa carrière, comment il a travaillé dur pour trouver des solutions et changer son jeu. Il y a une différence remarquable entre les coups de l’adolescent Nadal que j’affrontais et le Nadal actuel. C’est ce qui résume sa grandeur et fait de lui l’un des athlètes les plus admirés au monde. »

Pourtant, l’Américain, comme de nombreux spécialistes de l’époque, était sceptique sur la longévité que pourrait avoir Rafael Nadal : « Quand je l’ai vu jouer pour la première fois, à 17 ans, j’étais très surpris par son énergie. Je pensais que ce type à 25 ou 26 ans serait complètement cramé physiquement. Rafa a eu tellement de blessures, mais il s’est toujours remis pour revenir plus fort, c’est ce que je trouve le plus étonnant chez lui. »