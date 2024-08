Même si Roger Federer a désor­mais mis un terme à sa carrière depuis un bon moment, il est évident que la légende Suisse continue de s’in­té­resser aux résul­tats actuels du circuit, et tout parti­cu­liè­re­ment à ceux de son ami et rival de toujours, Rafael Nadal.

Federer a d’ailleurs avoué récem­ment dans une inter­view pour le maga­zine Vogue qu’il avait été inquiété par la finale perdue par Rafa à Bastad, 6–3, 6–2 face à Nuno Borges.

« Il a perdu ? Oh, allez ! Trois et deux (le score). Oh, mon Dieu. Oui, j’ai vu qu’il était mené 1–0, 0–40. C’est la dernière fois que j’ai vérifié, mais quand j’ai vu le score final, je me suis dit : ‘Oh, non, j’es­père que son corps va bien’. Je jette un œil presque tous les jours pour voir les scores et les résul­tats. Regarder est une toute autre chose, mais j’adore le regarder quand il est à la télévision. »