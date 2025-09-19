Capitaines emblé­ma­tiques des équipes World et Europe depuis la créa­tion de la Laver Cup, John McEnroe et Björn Borg passent le relais à Andre Agassi et Yannick Noah.

Dans des propos relayés par TNT Sports avant le coup d’envoi de la neuvième édition à San Francisco, Roger Federer, fonda­teur de l’épreuve en 2017 avec son agent Tony Godsick, a salué l’apport des deux légendes.

« La Laver Cup a vrai­ment évolué de manière formi­dable, nous sommes très heureux du succès que nous avons rencontré avec cet événe­ment. Personnellement, je pense que nous avons complè­te­ment dépassé mes attentes lorsque nous avons eu l’idée de créer la Laver Cup. Je suis extrê­me­ment recon­nais­sant envers John McEnroe et Bjorn Borg qui nous ont aidés à un moment où personne ne savait vrai­ment à quoi allait ressem­bler la Laver Cup. Je suis heureux de voir que les joueurs sont vrai­ment attirés par cet événe­ment et j’es­père que les fans l’ap­pré­cient vrai­ment, car c’était l’idée : apporter un concept un peu nouveau au tennis, qui, je pense, peut être très béné­fique pour beau­coup de gens. »