Capitaines emblématiques des équipes World et Europe depuis la création de la Laver Cup, John McEnroe et Björn Borg passent le relais à Andre Agassi et Yannick Noah.
Dans des propos relayés par TNT Sports avant le coup d’envoi de la neuvième édition à San Francisco, Roger Federer, fondateur de l’épreuve en 2017 avec son agent Tony Godsick, a salué l’apport des deux légendes.
« La Laver Cup a vraiment évolué de manière formidable, nous sommes très heureux du succès que nous avons rencontré avec cet événement. Personnellement, je pense que nous avons complètement dépassé mes attentes lorsque nous avons eu l’idée de créer la Laver Cup. Je suis extrêmement reconnaissant envers John McEnroe et Bjorn Borg qui nous ont aidés à un moment où personne ne savait vraiment à quoi allait ressembler la Laver Cup. Je suis heureux de voir que les joueurs sont vraiment attirés par cet événement et j’espère que les fans l’apprécient vraiment, car c’était l’idée : apporter un concept un peu nouveau au tennis, qui, je pense, peut être très bénéfique pour beaucoup de gens. »
Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 16:44