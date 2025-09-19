Pour sa première en tant que capitaine de la Team World, à l’occasion de la neuvième édition de la Laver Cup à San Francisco, Andre Agassi connaît la principale menace au sein de la Team Europe.
En réponse à la plaisanterie d’Andy Roddick, qui a traité Carlos Alcaraz de « surcoté », le « Kid de Las Vegas » en a rajouté une couche.
« Quand je l’ai vu tout à l’heure je lui ai dit : ‘Écoute, mec. Je sais que tu es l’ennemi ici, et je ne peux pas t’entraîner ni rien, mais tu devrais travailler un peu ta condition physique’», a ironisé Agassi dans le podcast de l’ancien numéro 1 mondial, dont les propos sont relayés par Sportskeeda.
Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 16:14