Pour sa première en tant que capi­taine de la Team World, à l’oc­ca­sion de la neuvième édition de la Laver Cup à San Francisco, Andre Agassi connaît la prin­ci­pale menace au sein de la Team Europe.

En réponse à la plai­san­terie d’Andy Roddick, qui a traité Carlos Alcaraz de « surcoté », le « Kid de Las Vegas » en a rajouté une couche.

« Quand je l’ai vu tout à l’heure je lui ai dit : ‘Écoute, mec. Je sais que tu es l’en­nemi ici, et je ne peux pas t’en­traîner ni rien, mais tu devrais travailler un peu ta condi­tion physique’», a ironisé Agassi dans le podcast de l’an­cien numéro 1 mondial, dont les propos sont relayés par Sportskeeda.