Federer, Djokovic et Nadal sont les plus grandes stars du tennis depuis des décen­nies. Le « Big 3 » a terro­risé tous les adver­saires qui croi­saient leur route, mais c’est entre eux qu’il y a la plus grosse riva­lité. Federer a pris sa retraite du tennis en 2022 en jouant un match d’adieu en double à la Laver Cup. Le Suisse était associé à Rafael Nadal, son plus grand rival. Federer a récem­ment parlé de Rafael Nadal alors qu’il était à New York dans le cadre d’une vidéo nommé 24 Heures avec Roger :

« Si je dois dési­gner l’adversaire conte qui j’ai eu le plus de diffi­culté au cours de ma carrière, je dirais Rafael Nadal, surtout à cause de son lift de gaucher. C’est un grand sport. Vous obtenez une grande cama­ra­derie. Nous les voyons beau­coup sourire. Oui, j’ai aussi pensé à raccro­cher la raquette à certains moments de ma carrière parce que perdre est vrai­ment frustrant »