S’il n’a pas tout à fait répondu aux attentes placées en lui après son titre à Paris‐Bercy en 2022, Holger Rune compte bien devenir le « troisième homme » aux côtés de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« J’ai l’impression de manquer de cohérence dans mon identité de joueur de tennis. Souvent, j’aborde les matchs avec un état d’esprit relativement offensif, tandis que d’autres fois, je les aborde avec un état d’esprit plus défensif. C’est là le danger. Lorsque je suis capable de frapper autant de coups différents sur un court de tennis, cela peut aussi être un peu déroutant. J’essaie de rester aussi simple que possible. Bien sûr, c’est inspirant de voir Carlos et Jannik jouer à ce niveau, mais je sais aussi que je peux les battre », a déclaré le Danois, 11e mondial, dans des propos relayés par Bola VIP.
Publié le samedi 13 septembre 2025 à 19:13