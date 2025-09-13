S’il n’a pas tout à fait répondu aux attentes placées en lui après son titre à Paris‐Bercy en 2022, Holger Rune compte bien devenir le « troi­sième homme » aux côtés de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« J’ai l’im­pres­sion de manquer de cohé­rence dans mon iden­tité de joueur de tennis. Souvent, j’aborde les matchs avec un état d’es­prit rela­ti­ve­ment offensif, tandis que d’autres fois, je les aborde avec un état d’es­prit plus défensif. C’est là le danger. Lorsque je suis capable de frapper autant de coups diffé­rents sur un court de tennis, cela peut aussi être un peu dérou­tant. J’essaie de rester aussi simple que possible. Bien sûr, c’est inspi­rant de voir Carlos et Jannik jouer à ce niveau, mais je sais aussi que je peux les battre », a déclaré le Danois, 11e mondial, dans des propos relayés par Bola VIP.