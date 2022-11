Casper Ruud a joué mais aussi perdu trois grandes finales en 2022 : contre Rafael Nadal à Roland‐Garros, contre Carlos Alcaraz à l’US Open et, ce dimanche, contre Novak Djokovic au Masters à Turin. Il s’est exprimé à ce sujet en confé­rence de presse après sa défaite face au Serbe.

« Novak et Rafa sont excep­tion­nels. Ils ont la capa­cité de faire le pas en avant quand il le faut, ce qui n’est pas mon cas. C’est quelque chose que je veux déve­lopper, avoir la confiance en moi pour pouvoir le faire. J’espère que cette année, je pourrai contri­buer à cette confiance. Affronter Rafa à Roland Garros et Novak au Masters sont parmi les défis les plus diffi­ciles que nous ayons à relever. Je ne me sens pas trop mal de ne pas être capable de les battre. Cela me donne la moti­va­tion et la faim pour la prochaine occasion. »