Après son nouveau sacre à l’US Open, son sixième en Grand Chelem à seule­ment 22 ans, Carlos Alcaraz a changé de look en adop­tant une tein­ture blonde.

Une nouvelle coupe de cheveux commentée par son coéqui­pier de la Team Europe, Casper Ruud, lors de la Laver Cup (dont la 9e édition a lieu à San Francisco ce week‐end).

« Nous discu­tons actuel­le­ment du surnom que nous pour­rions lui donner. « Silver Fox » (le renard argenté) est plutôt bien trouvé. Vous savez, ses cheveux poussent très vite. Il était blond il y a deux jours et main­te­nant, ils sont déjà en train de devenir argentés. Dans quelques jours, ils seront encore plus foncés. « Silver Fox » est un bon surnom pour lui, et je trouve ça cool », a plai­santé le Norvégien dans des propos relayés par Tennis.com.