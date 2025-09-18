Après son nouveau sacre à l’US Open, son sixième en Grand Chelem à seulement 22 ans, Carlos Alcaraz a changé de look en adoptant une teinture blonde.
Une nouvelle coupe de cheveux commentée par son coéquipier de la Team Europe, Casper Ruud, lors de la Laver Cup (dont la 9e édition a lieu à San Francisco ce week‐end).
« Nous discutons actuellement du surnom que nous pourrions lui donner. « Silver Fox » (le renard argenté) est plutôt bien trouvé. Vous savez, ses cheveux poussent très vite. Il était blond il y a deux jours et maintenant, ils sont déjà en train de devenir argentés. Dans quelques jours, ils seront encore plus foncés. « Silver Fox » est un bon surnom pour lui, et je trouve ça cool », a plaisanté le Norvégien dans des propos relayés par Tennis.com.
Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 09:58