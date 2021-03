Invitée du podcast « Beyond the Baseline », le 25ème joueur mondial Casper Ruud a raconté toute son admi­ra­tion pour Rafael Nadal. Il est toujours inté­res­sant de voir à quel point le Big 3 a inspiré les jeunes joueurs. De nombreux enfants et adoles­cents se sont lancés dans le tennis grâce à Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic.

« Rafa est l’un des meilleurs de tous les temps… Je suis fan de lui depuis que j’ai commencé à regarder le tennis. C’est ma plus grande idole et celle que j’ai admirée le plus parmi tous les joueurs. Je me souviens qu’il a été le premier que j’ai regardé à la télé­vi­sion… C’est l’une des raisons pour lesquelles je voulais vrai­ment faire une carrière profes­sion­nelle…M’entraîner avec lui a été une grande moti­va­tion… Même s’il a presque tout gagné, il est extrê­me­ment humble et travaille dur aujourd’hui comme il le faisait il y a 15 ans », a confié le Norvégien.