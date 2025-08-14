Respectivement au premier et deuxième rang mondial, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ne pourront pas se rencontrer à l’US Open avant une hypothétique finale. Ce qui pourrait constituer une troisième finale consécutive en Grand Chelem entre les deux.
Pour autant, Vincenzo Santopadre, ancien entraîneur de Matteo Berrettini, estime que Taylor Fritz ou Ben Shelton pourrait s’interposer et empêcher cette affiche d’avoir lieu. Le quatrième joueur mondial est finaliste sortant à Flushing Meadows, quand « Big Ben » est en pleine forme, avec le Masters 1000 de Toronto en poche, et toujours en lice à Cincinnati.
« Sinner et Alcaraz ont effectivement une longueur d’avance. Le plus normal serait de prévoir une finale entre eux. D’autant plus lorsqu’il s’agit de tournois du Grand Chelem, où l’on joue trois sets sur cinq. Cela dit, il peut toujours y avoir un petit faux pas de la part de l’un ou l’autre. C’est toujours possible. Ce n’est pas comme s’ils étaient des Martiens, en quelque sorte. On peut penser à Fritz, vu son arrivée l’année dernière, qui a appris à bien jouer même à domicile ; ou à Shelton, qui pourrait peut‐être aller jusqu’au bout et qui a gagné à Toronto. Ils peuvent leur causer des ennuis. C’est ce que je pense. Bien sûr, comme je l’ai dit, Sinner et Alcaraz ont une longueur d’avance et donc, en termes de pourcentage, il est facile de prédire qu’ils s’affronteront en finale », a souligné le transalpin, dans un entretien accordé à OA Sport.
