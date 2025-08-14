Respectivement au premier et deuxième rang mondial, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ne pour­ront pas se rencon­trer à l’US Open avant une hypo­thé­tique finale. Ce qui pour­rait consti­tuer une troi­sième finale consé­cu­tive en Grand Chelem entre les deux.

Pour autant, Vincenzo Santopadre, ancien entraî­neur de Matteo Berrettini, estime que Taylor Fritz ou Ben Shelton pour­rait s’in­ter­poser et empê­cher cette affiche d’avoir lieu. Le quatrième joueur mondial est fina­liste sortant à Flushing Meadows, quand « Big Ben » est en pleine forme, avec le Masters 1000 de Toronto en poche, et toujours en lice à Cincinnati.

« Sinner et Alcaraz ont effec­ti­ve­ment une longueur d’avance. Le plus normal serait de prévoir une finale entre eux. D’autant plus lors­qu’il s’agit de tour­nois du Grand Chelem, où l’on joue trois sets sur cinq. Cela dit, il peut toujours y avoir un petit faux pas de la part de l’un ou l’autre. C’est toujours possible. Ce n’est pas comme s’ils étaient des Martiens, en quelque sorte. On peut penser à Fritz, vu son arrivée l’année dernière, qui a appris à bien jouer même à domi­cile ; ou à Shelton, qui pour­rait peut‐être aller jusqu’au bout et qui a gagné à Toronto. Ils peuvent leur causer des ennuis. C’est ce que je pense. Bien sûr, comme je l’ai dit, Sinner et Alcaraz ont une longueur d’avance et donc, en termes de pour­cen­tage, il est facile de prédire qu’ils s’af­fron­te­ront en finale », a souligné le trans­alpin, dans un entre­tien accordé à OA Sport.