Lorsque le Corriere dello Sport a demandé à Vincenzo Santopadre, désor­mais ex‐entraîneur de Matteo Berrettini, si Jannik Sinner pour­rait un jour être mis au niveau des grands spor­tifs italiens comme Alberto Tomba (skieur) ou Valentino Rossi (pilote de moto), le coach italien a tempéré.

« La fin de saison en fanfare de Jannik le laisse sans doute penser. Mais j’ose dire que pour se ranger aux côtés de ces monstres sacrés, il devra jouer à ce niveau plusieurs années de suite. Je pense et je crois que ce sera le cas. Jannik le mérite, tout comme son staff. Vagnozzi, Cahill, Ferrara et tous les membres de l’équipe Sinner pratiquent le sport de la bonne manière. J’espère qu’il pourra suivre les traces des plus grands spor­tifs italiens. »