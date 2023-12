Écartée depuis son contrôle anti­do­page positif pendant l’US Open 2022 et suspendue quatre ans, Simona Halep tentera de se défendre devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) du 7 au 9 février 2024. En atten­dant, l’ex‐numéro 1 mondiale s’est confiée lors d’une inter­view pour Paris Match, dans laquelle elle assure ne pas regretter son dévoue­ment pour le tennis.

« C’est vrai que j’ai dédié mon enfance, mon adoles­cence, ma vie au tennis. Même si je n’ai pas beau­coup vu mes amis quand j’étais jeune, il m’a rendu bien plus que je n’au­rais pu imaginer. La période actuelle est la plus dure de toute ma carrière, mais je n’ai aucune ­animo­sité ou senti­ment négatif. Le tennis, c’est toute ma vie et ça le sera toujours. »