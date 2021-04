L’ex‐joueuse italienne est de retour sur le circuit où elle est récem­ment devenue la nouvelle coach de la Croate Petra Martic. Interrogée derniè­re­ment sur divers sujets, Francesca était presque obligée d’évo­quer celui dont tout le monde parle de l’autre côté des Alpes et sur le circuit profes­sionnel, un certain Jannik Sinner. Elle a d’ailleurs pointé du doigt un élément fonda­mental qui laisse penser à tous les spécia­listes que Jannik ira très loin.

« Sinner est un garçon formi­dable. Je pense que pour être un grand cham­pion, il faut être une personne formi­dable, il doit aussi aimer ce sport, et la troi­sième étape est de travailler beau­coup et très dur. Il accom­plit tout cela, en plus d’avoir la qualité de la puis­sance, il voit la balle beau­coup plus tôt et plus vite que les autres joueurs. Il peut être numéro un mondial, et sans aucun doute gagner un Grand Chelem. »