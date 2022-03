Lorsque la guerre et la poli­tique s’immiscent dans le sport, ce dernier n’en sort jamais grandi. C’est pour­tant exac­te­ment ce qui est en train de se passer ces derniers jours.

Alors que la plupart des fédé­ra­tions spor­tives ont pris de lourdes sanc­tions contre la Russie et ses athlètes, comme l’UEFA et la FIFA en foot­ball, le tennis et sa fédé­ra­tion inter­na­tio­nale, l’ITF, pour­rait bien basculer dans cet engre­nage dange­reux et ridi­cule alors que le président de la fédé­ra­tion ukrai­nienne a récem­ment demandé l’ex­clu­sion du nouveau numéro 1 mondial, Daniil Medvedev, de tous les tour­nois du Grand Chelem. « Nous lais­se­rons Medvedev jouer les tour­nois de l’ATP Tour, mais les Grands Chelems sont des tour­nois ITF. Si vous ne pouvez pas les jouer, vous ne serez jamais numéro un. Medvedev ne devrait pas jouer à Roland‐Garros, Wimbledon et l’US Open. »

Une demande illé­gi­time et tota­le­ment illo­gique qui ressemble davan­tage à une vengeance mal placée qu’à une réelle volonté de faire avancer les choses. De plus, Daniil a récem­ment publié un magni­fique message contre la guerre dans laquelle est engagé son président et pour la paix des enfants de ce monde qui n’ont rien demandé.