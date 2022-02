À l’instar de son ami et compa­triote Andrey Rublev, Daniil Medvedev a décidé de publier un très beau message de paix alors que son pays, la Russie, mène actuel­le­ment des opéra­tions mili­taires en Ukraine. S’appuyant sur ses mots forts après sa défaite en finale de l’Open d’Australie face à Rafael Nadal, Daniil a voulu s’adresser à tous enfants du monde.

« Vous vous souvenez tous de ce que j’ai dit après la finale de l’Open d’Australie ? Cette histoire ne concer­nait que moi, mes rêves d’en­fant. Et aujourd’hui, je veux parler au nom de tous les enfants du monde. Ils ont tous des rêves, leur vie commence à peine, tant de belles expé­riences à venir : premiers amis, premières grandes émotions. Tout ce qu’ils ressentent et voient, c’est pour la première fois de leur vie. C’est pour­quoi je veux demander la paix dans le monde, la paix entre les pays. Les enfants naissent avec une confiance inté­rieure dans le monde, ils croient telle­ment en tout : dans les gens, dans l’amour, dans la sécu­rité et la justice, dans leurs chances dans la vie. Soyons ensemble et montrons‐leur que c’est vrai, parce que chaque enfant ne devrait pas cesser de rêver. »