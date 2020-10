Chaque jour lors de cette semaine, nous vous proposons un passage du livre de Gilles Simon, Ce sport qui rend fou. Le livre est disponible depuis ce mercredi partout en France. Ce jeudi, on se concentre sur 2 joueurs, Rafa et Nole qui selon Gillou ne sont pas appréciés à leur juste valeur.

« On nous dit qu’on ne travaille pas assez, en comparaison avec Federer, Nadal et Djokovic (dont je répète qu’ils ne savent rien), donc on nous met tout sur le dos, alors que la vérité, à mes yeux, c’est qu’on ne travaille pas dans la bonne direction. Voilà le thème central de ce que je veux dire à travers ce livre. En France, on met tout sur la charge de travail. On a posé un cadre et on est persuadé qu’il est bon. Et on s’y tient, même si la victoire n’est pas à la clé. Ce cadre devient une idéologie,et si on gagne en faisant autrement, alors c’est qu’il y a un loup. On a eu vite fait d’entendre que Nadal était dopé, que Novak était illuminé. On n’aime pas ceux qui réussissent autrement parce qu’ils mettent en lumière ce truc-là. Alors OK, j’ai perdu, mais ce n’est certainement pas parce que je n’ai pas bossé. Rabaisser un joueur pour l’unique raison qu’il n’a pas gagné, c’est moche. La vérité, c’est que le plan de formation ne tient pas. Il serait grand temps qu’on en prenne conscience »