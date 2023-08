Il est parfois diffi­cile de croire, pour les joueurs, à quel point leur ascen­sion a été fulgu­rante. Pour Jannik Sinner, elle l’a été. L’italien est déjà 8e au clas­se­ment mondial à seule­ment 21 ans. Des perfor­mances excep­tion­nelles qui néces­sitent souvent des sacri­fices et énor­mé­ment de travail. C’est à ce sujet que Sinner s’est exprimé pour La Presse :

« Plus jeune c’est diffi­cile de croire que tu peux vrai­ment y arriver, je me disais : ‘Je serai capable, mais il y aura beau­coup de travail à faire’. Mais il faut y croire et surtout sacri­fier bien des choses pour atteindre un tel niveau, et c’est ce que j’ai fait. Il existe des tech­niques de visua­li­sa­tion pour chaque personne et la mienne est assez simple : je dois m’imaginer devenir le meilleur au monde si je veux le devenir. Si tu crois que tu peux y arriver, tu dois le mani­fester d’une quel­conque façon. Chaque jour, tu dois aimer ce que tu fais et y croire »