Après son élimi­na­tion en quarts de finale de l’ATP 250 de Buenos Aires, Alexander Zverev s’est rapi­de­ment envolé pour le Brésil et son ATP 500 de Rio où il est l’une des prin­ci­pales têtes d’af­fiche du tournoi.

Forcément inter­rogé sur la suspen­sion de trois mois infligée à Jannik Sinner suite à un accord à l’amiable avec l’Agence Mondiale Antidopage, l’Allemand a expliqué ne pas tout comprendre.

« C’est étrange pour moi, c’était une longue procé­dure où il a d’abord été acquitté, puis l’AMA a voulu réexa­miner l’af­faire une deuxième fois. Pour moi, il y a deux options : soit vous ne commettez pas de faute et vous n’êtes pas suspendu, si vous ne commettez pas de faute, ce n’est pas une faute, soit vous avez commis une faute en faisant une erreur avec les stéroïdes et trois mois, ce n’est pas une suspen­sion. Pour moi, il faut décider : était‐il coupable ou non coupable ? S’il était coupable, trois mois ne sont pas une suspen­sion, mais s’il était coupable, c’est… c’est étrange. Toute la procé­dure, toute la situa­tion qui s’est produite est étrange, je dirais. »