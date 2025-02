Devenu entraî­neur prin­cipal d’Ugo Humbert suite au départ de Jérémy Chardy, Fabrice Martin s’est exprimé chez nos confères de L’Équipe suite au deuxième sacre d’af­filée du numéro 1 fran­çais sur l’ATP 250 de Marseille.

Et forcé­ment, la pres­sion de défendre ses points était présente tout au long de la semaine.

« On n’en a pas parlé, tout simple­ment. Lui, je sais qu’il y a pensé. Forcément, quand t’es joueur, tu penses à tes points, c’est normal… On se concen­trait juste sur le jeu et le tournoi, point par point, match par match. On a essayé d’être le plus relax possible par rapport à ça », a déclaré Fabrice Martin qui a ensuite confirmé les propos de son joueur concer­nant un retrait sur le tournoi de Doha qui a débuté ce lundi. « C’est le plan, conforme à ce qu’on a fait depuis le début de l’année. Mettre un peu l’ac­cent sur les prio­rités : bien se préparer, être frais et faire confiance à son jeu. Ne pas pani­quer en allant jouer tour­nois après tour­nois. Juste prendre son temps et montrer qu’il n’a pas besoin forcé­ment d’en­chaîner les matches. S’entraîner, conti­nuer à bien travailler et ça va le faire. »