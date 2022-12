Invité par le quoti­dien la Reppublica, Lorenzo Sonego a expliqué quelles étaient ses rela­tions avec Rafael Nadal et Novak Djokovic. Si pour les deux tout est très cordial, l’Italien a aussi insisté sur le rôle joué par le Serbe dont il se sent plus proche.

« En dehors du court, [Nadal] est très dispo­nible tout en restant celui qui garde malgré tout une certaine distance. C’est tout le contraire de Djokovic qui est très ouvert, qui sait, peut‐être que c’est du au fait qu’il parle italien, cela doit aider, j’en suis conscient »