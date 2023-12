Auteur d’une saison 2023 sans relief malgré une très correcte 27e place au clas­se­ment ATP, Lorenzo Musetti a sans doute été perturbé par le fait qu’il allait devenir, en mars prochain, papa pour la première fois de sa vie à seule­ment 22 ans.

Revenant sur la saison de son poulain lors d’un passage sur podcast de l’ATP, son entraî­neur, Simone Tartarini, a évoqué cette future pater­nité forcé­ment compli­quée à gérer à un si jeune âge.

« Lorenzo est heureux et moi aussi, mais ce n’est pas facile de tout contrôler, ni pour moi, ni pour lui, ni pour ses parents. Il y avait beau­coup de choses à plani­fier : la maison, la vie, et peut‐être qu’il n’était pas concentré sur le tennis. Tout le monde est diffé­rent. Fritz est égale­ment devenu père très jeune, tout comme Khachanov. Pour moi, Lorenzo est très intel­li­gent et sa future pater­nité est une bonne nouvelle, mais pour l’ins­tant, ce n’est pas facile. L’année prochaine, cepen­dant, il n’y aura pas de problèmes et il se concen­trera unique­ment sur le tennis. Je pense qu’il n’y aura pas de problèmes. Être père apporte de nouvelles respon­sa­bi­lités et je pense que cela peut aussi l’aider sur le court. »