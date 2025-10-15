Taylor ne pense pas une seule seconde que Novak puisse stopper sa carrière rapidement surtout après avoir réalisé une belle saison 2025.
« Il n’a pas vraiment montré de signes de ralentissement. Il a connu une excellente année en terminant demi‐finaliste à chaque tournoi du Grand Chelem. Il est donc difficile voir peu probable d’envisager qu’il prenne sa retraite ou qu’il s’arrête bientôt surtout quand on voit le niveau qu’il parvient à produire à son âge »
Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 11:09