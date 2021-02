Dominic Thiem avait ter­mi­né l’an­née 2020 en trombe avec en point d’orgue son titre à l’US Open, son pre­mier Grand Chelem. Le début de sai­son 2021 est un peu plus com­pli­qué pour l’Autrichien, éli­mi­né en hui­tièmes de finale de l’Open d’Australie par Gregor Dimitrov en trois sets. Physiquement emprun­té, le joueur de 27 ans paie sa mau­vaise forme avec la perte d’une place au clas­se­ment ATP, quit­tant ain­si le podium.

Mais le 4e joueur mon­dial peut se conso­ler grâce à un autre clas­se­ment, dans lequel il fait son entrée dans le top 10. En effet, L’ATP a publié la der­nière liste des stars du ten­nis mas­cu­lin ayant accu­mu­lé le plus de gains en car­rière sur les com­pé­ti­tions à tra­vers les géné­ra­tions. ET Dominic Thiem se classe donc 10e avec des reve­nus bruts à hau­teur de 28 532 061 dollars.

Comme on pou­vait s’y attendre, le podium est com­po­sé du big three avec 147 751 252$ pour Djokovic, 129 946 683$ pour Federer et 123 843 596 pour Nadal.