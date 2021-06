Gérard Piqué s’im­plante de plus en plus dans le tennis. Sa société, Kosmos, gère déjà la Coupe Davis. Maintenant, elle lance une agence pour les spor­tifs de haut niveau. Son premier client est Dominic Thiem. L’Autrichien s’est dit très heureux de colla­borer avec le groupe du foot­bal­leur espa­gnol. Son agent sera Galo Blanco, son entrai­neur en 2018.

« Mon ancien entraî­neur Galo Blanco reprend le dépar­te­ment tennis de « Kosmos », et j’ai été le premier joueur à signer le 16 juin. C’est la nouvelle de dernière minute ! Je suis vrai­ment content car Galo a accom­pagné ma carrière et a travaillé avec succès avec moi. Je lui fais tota­le­ment confiance, c’est un gars formi­dable sur le plan humain. Nous nous sommes toujours entendus de manière sensa­tion­nelle – sur et en dehors du terrain. Je suis convaincu que la coopé­ra­tion sera opti­male, et peut même s’étendre au‐delà de ma carrière. Et bien sûr, j’at­tends avec impa­tience Piqué, il sait ce qui fait vibrer un athlète. Ses succès sont impres­sion­nants : cham­pions du monde et d’Europe avec l’Espagne, huit fois la Primera Division gagnée, quatre triomphes en Ligue des cham­pions. J’apprécie l’opi­nion et les idées de Gérard. Sa passion pour le tennis est déjà connue, en tant que repré­sen­tant du déten­teur des droits de la Coupe Davis « Kosmos », il est égale­ment un homme très, très popu­laire dans ce domaine. »