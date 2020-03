La site Baselinetennis nous offre chaque jour des contenus un petit off sur des interviews réalisées avant la crise du coronavirus. Réalisés lors des transferts en voiture de golf, elles sont courtes mais il y a de temps en temps des pépites. La dernière mise en ligne concerne le champion autrichien Dominic Thiem. Interrogé sur sa dernière recherche qu’il avait fait sur Google, Dominic a longtemps réfléchi avant de jouer la carte de la franchise : « Le dernier mot que j’ai tapé dans le moteur de recherche Google c’est simplement… mon nom (rires). » On ne vas pas le blâmer, on l’a tous fait un jour.