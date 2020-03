La décision de Roland-Garros continue de susciter des réactions. Craig Tiley, CEO de Tennis Australia et directeur de l’Open d’Australie, a été interrogé par le podcast The First Serve. Tennis Australia est partenaire de la Laver Cup et il n’a pas forcément aimé la décision de la Fédération française de tennis de décaler son édition 2020 à l’automne (20 septembre au 4 octobre) sur les dates de la compétition par équipes créée par Roger Federer (25 au 27 septembre à Boston). « C’est une période sans précédent pour tout le monde, a d’abord commenté le dirigeant australien. Je ne suis pas à la place de la FFT donc je ne peux pas commenter les décisions qu’ils prennent. Je suis assez confiant que tout finira par marcher. A ce stade, la Laver Cup prévoit d’avoir lieu comme prévu. Il n’y a pas eu de communication, mais je ne suis pas à leur place. Nous sommes dans un monde différent en ce moment. Nous devons être en mesure de nous entraider et de nous soutenir mutuellement. Nous sommes convaincus que cela se résoudra à l’avenir. Il y aura de nombreux changements dans le calendrier à la suite de cette décision. »

Craig Tiley termine en expliquant qu’il faudra faire quelques concessions : « Pour obtenir un excellent résultat pour le sport, tout le monde doit abandonner quelque chose. Actuellement, nous ne nous sommes pas encore concentrés sur le calendrier. Nous pensons à nos 4 000 coachs et notre personnel qui vivent de ce sport. Le sport a vraiment grandi et prospéré. Les tournois du Grand Chelem sont parmi les événements sportifs les plus regardés au monde. Beaucoup de choses ont très bien fonctionné. C’est une situation horrible mais je reste optimiste. »

