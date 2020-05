Todd Martin a accordé un long entretien à Tennis365. L’ancien finaliste de l’US Open 1999 a abordé différents sujets comme la coupure ou encore le débat autour du Big 3. L’Américain, qui a collaboré brièvement avec Novak Djokovic entre 2009 et 2010, a fait son choix : « Roger est le joueur le plus esthétique que j’ai jamais vu. Il est plaisant à voir au service, en retour, en attaque ou en défense… Tout ce qu’il fait est vraiment beau. Cependant, pour moi, si Novak est concentré, en confiance et bien physiquement, il est imbattable. Il joue au tennis mieux que personne d’autre à mon avis. Son physique vient d’un autre monde. Son retour de service est bien meilleur que tous les autres, personne n’a jamais aussi bien relancé que lui et autant neutralisé les gros serveurs. Maintenant, il n’est pas toujours concentré, mais quand il l’est et nous l’avons vu pendant de longues périodes, il n’a pas besoin de très bien jouer pour gagner. »

L’ancien quatrième mondial conclut sur le fait que le Serbe n’est pas le joueur le plus apprécié du grand public par rapport à Roger Federer et Rafael Nadal : « Une des beautés de la vie est qu’elle n’est pas toujours juste. Novak est la troisième « roue du carrosse » sur la popularité du public. Mais il a montré que ce n’était pas le cas sur les capacités. »