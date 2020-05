En ce 16 mai 2020, Grigor Dimitrov fête ses 29 ans. Le Bulgare a été numéro 3 mondial et a remporté huit titres dans sa carrière, dont le Masters 1000 de Cincinnati en 2017 et le Masters de Londres en 2017. Pour fêter son anniversaire, voici une compilation de ses plus beaux points. Un véritable bonheur.