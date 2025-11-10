Toni Nadal a remporté 14 titres en Grand Chelem en tant qu’entraîneur de son neveu Rafael Nadal, et un paquet d’autres grands titres, mais jamais le Masters de fin d’année, seul titre important manquant au palmarès de l’Espagnol. Selon lui, il n’est pas normal que ce tournoi se joue toujours sur la même surface. Dans des propos rapportés par La Gazzetta Dello Sport, il va même plus loin, affirmant que les meilleurs joueurs du monde sont réfractaires à des changements, car l’état actuel du circuit les arrange.
« Eh bien, tout d’abord, si Rafa n’a jamais gagné le Masters, c’est parce qu’ils n’ont jamais disputé les finales sur terre battue… Mis à part son service, Rafael a toujours bien joué sur toutes les surfaces, mais il terminait presque toujours la saison physiquement très fatigué. Prenez le football par exemple. Après la Coupe du monde 1990 en Italie, trois nouvelles règles ont été introduites. Cela a entraîné une grande évolution. Mais au tennis, ils ne changeront jamais, car les entraîneurs ne s’intéressent qu’aux meilleurs joueurs. Et ils préfèrent que tout reste pareil : ‘Non, non, si on reste comme ça, je suis numéro un, numéro deux, on ne touche à rien…’ »
Publié le lundi 10 novembre 2025 à 12:45