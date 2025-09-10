AccueilATPToni Nadal : "Nous n'avons peut-être pas vu le meilleur Jannik Sinner...
Toni Nadal : « Nous n’avons peut‐être pas vu le meilleur Jannik Sinner en finale de l’US Open, mais je doute qu’il aurait pu riva­liser avec Alcaraz vu la façon dont Carlos a joué »

Dans sa fameuse chro­nique post Grand Chelem écrite pour le journal El Pais, Toni Nadal est revenu sur la victoire de Carlos Alcaraz face à Jannik Sinner en finale de l’US Open. Pour l’once de Rafa, celui qu’il appelle « notre joueur » a réalisé une perfor­mance proche de la perfection. 

« Nous n’avons peut‐être pas vu le meilleur Jannik Sinner en finale de l’US Open, mais j’ose dire que même s’il avait donné le meilleur de lui‐même, je doute qu’il aurait pu riva­liser avec Carlos vu la façon dont il a joué. Le premier set du joueur de Murcie est l’un des meilleurs, sinon le meilleur, que j’ai vu Alcaraz jouer. Il a frôlé la perfec­tion, a joué à une vitesse très élevée, a commis très peu d’er­reurs et a su varier le rythme de ses coups lorsque la situa­tion l’exigeait. »

mercredi 10 septembre 2025

