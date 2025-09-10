Récemment invitée d’un podcast aux côtés de Bille Jean King, quelques jours après son sacre à l’US Open, Aryna Sabalenka a été inter­rogée par l’an­cienne joueuse améri­caine à propos de sa fameuse rage de vaincre. Et la réponse de la Biélorusse ne surprend pas grand monde. Extraits.

Billie Jean King : « Ce que j’aime chez toi, c’est que lorsque tu viens jouer, tu apportes tout de toi‐même. Je veux dire, tu apportes chaque parcelle de ton être. J’aimerais savoir comment tu te prépares chaque jour, chaque fois, pour chaque match.

Aryna Sabalenka : J’aime tout simple­ment ce que je fais, et je pense que lorsque vous aimez votre travail, vous apportez tout ce que vous avez. Tu es là, tu es en compé­ti­tion. Tu es juste toi‐même. Je pense que c’est pour ça. Je pense qu’il est impor­tant d’être soi‐même et de donner le meilleur de soi‐même sur le terrain pour réussir dans son métier. »