Quelques heures après s’être montré très dur envers Novak Djokovic concer­nant son « périple » austra­lien, Toni Nadal en a rajouté une petite couche dans les colonnes de Marca. D’après l’oncle de Rafa, visi­ble­ment très concerné par les soucis du numéro 1 mondial, ce dernier va être obligé de changer de ligne concer­nant la vacci­na­tion et ce même si cela va à l’en­contre de ses principes.

« On peut avoir ses convic­tions, mais à un moment donné, il faut quand même les repenser quand on vous dit que ça va aller dans ce sens. Je suppose qu’il fera quelque chose, car s’ils lui disent qu’il ne pourra pas non plus jouer à Roland Garros, alors il aura un gros problème. Il n’aura d’autre choix que de repenser ses prin­cipes. Espérons que la pandémie passe rapi­de­ment, que tout revienne à la normale et que Djokovic puisse égale­ment revenir à la normale. »