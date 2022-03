Si Toni Nadal voit très grand pour Carlos Alcaraz, il a tempéré au moment d’évo­quer une éven­tuelle passa­tion de pouvoir entre son neveu et le prodige espa­gnol. Rafa reste le patron et la demie à Indian Wells entre les deux joueurs l’a prouvée.

« Je ne peux que conclure cet article par une décla­ra­tion qui, non seule­ment pour moi en tant que membre de la famille inté­ressé, mais aussi pour le fan espa­gnol en tant que suiveur du sport, devrait nous satis­faire. Pour le moment, nous devons célé­brer et profiter de la coexis­tence des deux joueurs. Le relais viendra plus tard », a déclaré le conseiller de Felix Auger‐Aliassime dans sa chro­nique à El País.