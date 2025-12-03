Interrogée par Clay Tennis, la joueuse italienne Martina Trevisan, ex‐18e mondiale, n’a pas pu trancher entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Ils sont très différents. Jannik a une technique et un mental incroyables. Carlos a un jeu plus varié, plus fantaisiste. Pour dire qui ira le plus loin, il faut voir comment leur corps réagira au fil des ans, comment ils géreront la pression et les situations, car ils jouent beaucoup et vont généralement loin dans les tournois. C’est une question difficile, je ne connais pas la réponse. J’adore les regarder tous les deux. Ils ont des personnalités différentes sur le même court, et c’est une bonne chose pour le tennis. »
Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 13:53