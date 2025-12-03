AccueilATPTrevisan sur Alcaraz et Sinner : "Pour dire qui ira le plus...
Trevisan sur Alcaraz et Sinner : « Pour dire qui ira le plus loin, il faut regarder ces deux choses »

Interrogée par Clay Tennis, la joueuse italienne Martina Trevisan, ex‐18e mondiale, n’a pas pu tran­cher entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

« Ils sont très diffé­rents. Jannik a une tech­nique et un mental incroyables. Carlos a un jeu plus varié, plus fantai­siste. Pour dire qui ira le plus loin, il faut voir comment leur corps réagira au fil des ans, comment ils gére­ront la pres­sion et les situa­tions, car ils jouent beau­coup et vont géné­ra­le­ment loin dans les tour­nois. C’est une ques­tion diffi­cile, je ne connais pas la réponse. J’adore les regarder tous les deux. Ils ont des person­na­lités diffé­rentes sur le même court, et c’est une bonne chose pour le tennis. »

Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 13:53

