Interrogé dernièrement par l’ITF, Stefanos Tsitsipas veut profiter de ce moment pour devenir encore meilleur en tant que personne. Comme il l’explique, il a le temps et c’est le moins que l’on puisse dire pour s’ouvrir à d’autres univers : « Cette période est probablement une opportunité pour moi d’apprendre quelque chose de nouveau, de me concentrer sur d’autres choses que j’ai toujours voulu améliorer sur moi en tant qu’individu, en tant que personne. Je peux apprendre de nouvelles choses – il n’est pas nécessaire que ce soit une nouvelle langue – mais je peux devenir une meilleure version de moi-même en faisant quelque chose de créatif et de frais chaque jour. Quelque chose qui va m’éduquer et me donner des connaissances au-delà du tennis. »