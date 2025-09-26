On ne sait plus vraiment qui est Stefanos Tsitsipas.
Il faut bien avouer que les message qu’il tente de passer sont presque indéchiffrables ou incompréhensibles.
On a bien l’impression que sa carrière risque d’être une longue descente vers une forme d’enfer tant le Grec se cherche sur le court en dehors. On peut d’ailleurs souligner que sa séparation avec Paula Badosa l’a aussi plus affecté que son ancienne fiancée.
De temps en temps, il pousse donc quelques phrases sur Twitter, la dernière prête à confusion. Et elle n’est pas très éthique.
Nothing bonds players faster than disliking the same umpire.— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) September 26, 2025
« Rien ne lie les joueurs plus rapidement que de détester le même arbitre », tout est dit ou presque de l’état mental actuel du Grec.
Publié le vendredi 26 septembre 2025 à 09:45