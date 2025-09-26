AccueilATPTsitsipas nage en plein délire : "Rien ne lie les joueurs plus...
Tsitsipas nage en plein délire : « Rien ne lie les joueurs plus rapi­de­ment que de détester le même arbitre »

On ne sait plus vrai­ment qui est Stefanos Tsitsipas. 

Il faut bien avouer que les message qu’il tente de passer sont presque indé­chif­frables ou incompréhensibles. 

On a bien l’im­pres­sion que sa carrière risque d’être une longue descente vers une forme d’enfer tant le Grec se cherche sur le court en dehors. On peut d’ailleurs souli­gner que sa sépa­ra­tion avec Paula Badosa l’a aussi plus affecté que son ancienne fiancée.

De temps en temps, il pousse donc quelques phrases sur Twitter, la dernière prête à confu­sion. Et elle n’est pas très éthique.

« Rien ne lie les joueurs plus rapi­de­ment que de détester le même arbitre », tout est dit ou presque de l’état mental actuel du Grec.

Publié le vendredi 26 septembre 2025 à 09:45

