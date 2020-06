Dans une interview accordée à El Tiempo, le joueur grec revient sur une carrière déjà très animée d’autant qu’il est loin d’être inactif dans les médias et sur les réseaux sociaux. Il parle notamment du jeu et de la vraie frustration de devoir quelques fois « combattre » face à des adversaires qu’il juge limités techniquement ou qui possèdent qu’un seul coup de raquette : « Ce sport peut être très frustrant. Par exemple, lorsque vous jouez avec John Isner, qui a un service très puissant. Au final, face à ce type d’adversaire, vous n’avez pas vraiment la chance de jouer au tennis. Dans mon cas, j’essaie toujours de me dire qu’en faisant des ajustements tactiques, cela passera. Mais au final, contre des joueurs comme ça, c’est difficile de faire quelque chose. Notre sport est étrange à cet égard, un seul coup peut vous faire gagner des matchs. Je ne veux pas ôter les mérites de ceux qui jouent comme ça, ce n’est pas de la chance, mais un vrai donc. Mais oui, le jeu devient parfois très monotone »