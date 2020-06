Interroger des personnes qui ne sont pas de la sphère du sport mais qui ont un talent indéniable dans leur domaine pour qu’ils s’expriment sur des champions est toujours un vrai poème. C’est d’ailleurs ce que nous avions fait pour le numéro 14 de We Love Tennis Mag.

Ce jour dans l’Equipe, notre confrère Julien Reboullet est allé à la rencontre du chef d’orchestre canadien Yannick Nézet-Seguin. C’est un fou de tennis et surtout de Rafael Nadal.

Ce qu’il en dit est assez révélateur et symbolique de ce qu’il se passe au sein de la communauté des fans de tennis où l’on répète à souhait que l’on est soit Federer, soit Nadal : « Je constate que, très souvent, mes amis musiciens adorent Federer, son élégance, sa fluidité, son raffinement. Je comprends, car il représente cet idéal du travail transcendé, quand tout devient tellement naturel que ça donne l’impression que c’est toujours facile. On touche là une valeur très musicale : la relaxation, l’absence de tension pour le bon son. Mais ce qui me plaît le plus dans la musique, c’est la passion et c’est pour ça que j’ai tendance à me relier à Nadal…Sa façon de se battre pour absolument chaque point entre en résonance avec ma considération qu’absolument chaque note est importante »