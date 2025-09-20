Dernièrement le joueur grec avait expliqué qu’il avait décidé de ne plus s’impliquer dans les résesaux sociaux que cela était néfaste pour sa santé mentale et que très souvent il était allé beaucoup trop loin.
On ne sait pas si c’est sa sélection surprise à la fameuse exhibition organisée en Arabie Saoudite qui l’a réveillé mais le fait est qu’il s’est fendu d’un message sur X digne de sa grande époque.
Tennis doesn’t build character. It reveals it, in front of thousands.— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) September 19, 2025
« Le tennis ne forge pas le caractère. Il le révèle, devant des milliers de personnes »
Publié le samedi 20 septembre 2025 à 10:26