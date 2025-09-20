AccueilATPTsitsipas reprend du service sur les réseaux : "Le tennis ne forge...
Tsitsipas reprend du service sur les réseaux : « Le tennis ne forge pas le carac­tère. Il le révèle, devant des milliers de personnes »

Dernièrement le joueur grec avait expliqué qu’il avait décidé de ne plus s’im­pli­quer dans les rése­saux sociaux que cela était néfaste pour sa santé mentale et que très souvent il était allé beau­coup trop loin. 

On ne sait pas si c’est sa sélec­tion surprise à la fameuse exhi­bi­tion orga­nisée en Arabie Saoudite qui l’a réveillé mais le fait est qu’il s’est fendu d’un message sur X digne de sa grande époque.

« Le tennis ne forge pas le carac­tère. Il le révèle, devant des milliers de personnes »

