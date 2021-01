Lors du programme Dip Talk sur Eurosport, Jo-Wilfried Tsonga a expliqu » l’état de fatigue dans lequel il était à l’issue de sa finale victorieuse face à Federer en 2014 à Montréal : « Après la finale contre Roger, je me suis senti totalement épuisé. Je me souviens être allé aux toilettes et avoir commencé à uriner du sang. J’ai eu peur et j’ai appelé le médecin, qui m’a dit qu’en raison de ma fatigue et de ma tension extrêmes, j’avais cassé des fibres musculaires et mon le corps les a expulsés par les urines. Je ne pourrai jamais oublier ça et toutes les batailles que j’ai eues avec le Big 3. Cela a été une immense fierté de les affronter « .

On rappelle que lors de ce tournoi, Jo-Wilfried Tsonga avait dominé Djokovic, Murray, Dimitrov et Federer, rien que ça. C’est l’un des plus beaux titres de sa carrière avec celui de Bercy en 2008. Jo a 18 titres pour 30 finales jouées sur le circuit.