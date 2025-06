De passage il y a quelques semaines sur la chaîne Youtube de Kevin Ferreira, Jo‐Wilfried Tsonga s’est confié pendant plus de 2h30 sur sa carrière de joueur de tennis professionnel.

Notamment inter­rogé sur les propo­si­tions finan­cières impos­sibles à refuser, l’an­cien joueur fran­çais a fait une grosse confi­dence à propos d’une exhi­bi­tion qu’il avait accepté de jouer après la finale de Coupe Davis contre la Suisse en 2014 alors qu’il était blessé.

« Il y a parfois des offres finan­cières où tu ne peux pas dire non. Je pense notam­ment à une fois où j’étais en Coupe Davis contre les Suisses (en 2014), j’ai mal au bras, je peux pas jouer et tout le monde le sait. Je joue (le premier match contre Wawrinka, ndlr) et au bout d’un moment je ne pouvais même plus tenir un verre pour boire. Je ne peux plus jouer. Et après ça, j’ai une propo­si­tion pour aller faire une exhi­bi­tion avec des sets en quatre jeux et c’est cinq matchs sur une semaine. Et vu que c’est une exhi­bi­tion, que je gagne ou pas, cela ne change rien. Sauf qu’à la Coupe Davis j’ai dit que je jouais pas et ils m’ont sorti de l’équipe car j’avais mal. Sauf que derrière, j’ai cette propo­si­tion, et c’était pour 1 million de dollars. Une semaine. Et je me dis que je vais me faire défoncer parce que c’est la semaine après la Coupe Davis mais je me dis que je dois faire un choix. Est‐ce que je vais cher­cher l’argent qui va me permettre après d’in­vestir encore plus dans ma carrière et dans moi ou je ne le fais pas parce qu’il y a des gens qui ne vont pas être contents avec la presse qui va sûre­ment me tomber dessus ? Et à ce moment‐là j’ai fait le choix d’aller cher­cher le « Million Dollar Baby » (rires). »