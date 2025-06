Alors que la riva­lité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner a atteint de nouveaux sommets suite à leur incroyable duel en finale de Roland‐Garros, Chris Evert, inter­viewée par Tennis 365, a expliqué que cela lui rappe­lait beau­coup son oppo­si­tion avec Martina Navratilova.

Pour rappel, les deux cham­pionnes se sont affron­tées pas moins de 80 fois au cours de leur carrière pour un bilan de 43 victoires et 37 défaites en faveur de Martina.

« Cette riva­lité entre Alcaraz et Sinner me rappelle ce que Martina et moi parta­gions à notre époque. Il y a des simi­li­tudes dans notre façon de jouer. J’étais la plus régu­lière et Martina était celle qui avait tous les coups possibles. Vous regardez Alcaraz et Sinner main­te­nant et Carlos est celui qui a toutes les options et Sinner est le plus stable. Ce sera une riva­lité inté­res­sante et je ne vois personne venir pour défier ces deux‐là. »