Décidément pas épargné par les bles­sures, Ugo Humbert est revenu au micro de l’Equipe sur son acci­dent à Roland‐Garros.

Pour rappel, le Tricolore a été contraint d’aban­donner lors de son deuxième tour, en raison d’une lourde chute face à Jacob Fearnley. A savoir qu’un peu plus tôt, il connais­sait une bles­sure au doigt.

Mais plus de peur que de mal selon le numéro 20 mondial, qui s’es­time chan­ceux sur ce coup.

« Je m’en suis bien sorti. J’ai eu de la chance. Au moment de l’in­ci­dent, je n’ar­ri­vais plus à poser le pied par terre, et le kiné me dit sur le court : »Je pense que tu t’es fait un truc sérieux. » Après, quand on a fait une écho­gra­phie avec le médecin, il n’a rien vu d’in­quié­tant. Et l’IRM le lende­main a signalé une énorme contrac­ture. On m’a expliqué que sur le point, j’étais parti pour me faire une cheville et que pour protéger mon arti­cu­la­tion, j’ai contracté le mollet super fort… Si je m’étais encore blessé après mon souci au doigt, ça m’au­rait fait mal. »

Le joueur Français trace désor­mais sa route sur gazon et atteint la demi‐finale de l’ATP 250 de S‑Hertogenbosch, où il affron­tera le Canadien Gabriel Diallo.