L’ex‐coach histo­rique de Novak Djokovic, Marian Vajda, a donné des nouvelles à nos confrères italiens d’Ubitennis. Et il a été invité à dési­gner le joueur le plus fort du moment.

« Je dirais Jannik Sinner. L’année dernière, il a joué un tennis vrai­ment impres­sion­nant et il continue à s’amé­liorer, à main­tenir un niveau élevé. Je pense qu’il est clai­re­ment le favori pour devenir numéro 1 mondial. Je trouve égale­ment Alcaraz très fort, mais Sinner est sans aucun doute le plus déter­miné à atteindre le sommet en ce moment », a déclaré le Slovaque qui s’est égale­ment exprimé sur la fin de la colla­bo­ra­tion entre Nole et Goran Ivanisevic.