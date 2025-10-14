AccueilATPValentin Vacherot déjà invité sur un tournoi prestigieux
Valentin Vacherot déjà invité sur un tournoi prestigieux

La saison et la carrière de Valentin Vacherot viennent de changer brutalement.

Deux jours après son impro­bable et incroyable sacre sur le Masters 1000 de Shanghai, le Monégasque, qui est passé de la 204e à la 40e place mondiale, a reçu un très beau cadeau venu de Suisse. 

En effet, Valentin a obtenu la troi­sième et dernière invi­ta­tion pour le tableau prin­cipal du pres­ti­gieux ATP 500 de Bâle, prévu du 20 au 26 octobre. À noter que les deux autres wild cards ont été attri­buées aux locaux Stan Wawrinka et Henry Bernet. 

