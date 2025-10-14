La saison et la carrière de Valentin Vacherot viennent de changer brutalement.

Deux jours après son impro­bable et incroyable sacre sur le Masters 1000 de Shanghai, le Monégasque, qui est passé de la 204e à la 40e place mondiale, a reçu un très beau cadeau venu de Suisse.

En effet, Valentin a obtenu la troi­sième et dernière invi­ta­tion pour le tableau prin­cipal du pres­ti­gieux ATP 500 de Bâle, prévu du 20 au 26 octobre. À noter que les deux autres wild cards ont été attri­buées aux locaux Stan Wawrinka et Henry Bernet.