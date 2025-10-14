La saison et la carrière de Valentin Vacherot viennent de changer brutalement.
Deux jours après son improbable et incroyable sacre sur le Masters 1000 de Shanghai, le Monégasque, qui est passé de la 204e à la 40e place mondiale, a reçu un très beau cadeau venu de Suisse.
En effet, Valentin a obtenu la troisième et dernière invitation pour le tableau principal du prestigieux ATP 500 de Bâle, prévu du 20 au 26 octobre. À noter que les deux autres wild cards ont été attribuées aux locaux Stan Wawrinka et Henry Bernet.
Publié le mardi 14 octobre 2025 à 18:26