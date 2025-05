Si Novak Djokovic n’a clai­re­ment pas réalisé un grand match pour s’of­frir le 100e titre de sa carrière, ce samedi sur l’ATP 250 de Genève, les super­la­tifs manquent quand on regarde l’en­semble de sa carrière et de ses accomplissements.

Rick Macci, ancien coach des soeurs Williams, de Maria Sharapova ou encore d’Andy Roddick et connu pour être un grand fan du Serbe, a estimé que cette barre à la fois symbo­lique et fantas­tique des 100 trophées était un argu­ment supplé­men­taire pour définir l’homme aux 24 titres du Grand Chelem comme le GOAT (ou plus grand de tous les temps).

When you win 100 of anything let alone tennis tour­na­ments where you have to scalp many oppo­nents to win the Prize this is another reason why Novak is the GOAT in my Eyes. @DjokerNole