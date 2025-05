Ce fut labo­rieux, souvent ennuyeux mais Novak Djokovic a réalisé le prin­cipal en décro­chant le 100e titre de son immense carrière, ce samedi sur l’ATP 250 de Genève.

Opposé à un Hubert Hurkacz toujours aussi diffi­cile à breaker (il a réussi à le faire après plus de 2h40 de jeu) mais aussi tendu dans les moments chauds, le Serbe n’a pas vrai­ment rassuré dans le jeu à quelques heures du début de Roland‐Garros. Mais il a assuré l’es­sen­tiel en faisant ce qui sait faire le mieux : gagner.

En face, le Polonais peut avoir de gros regrets alors qu’il menait 4–2 dans l’ul­time manche. Mais un coup droit pénalty manqué dans le premier point du septième jeu aura suffi à faire dérailler la machine.

Vainqueur 5–7, 7–6(2), 7–6(2), après plus de 3h de jeu, Novak Djokovic peut désor­mais savourer ce nouvel accom­plis­se­ment et cette barre incroyable et symbo­lique des 100 titres dans une carrière. Il pour­rait pour­quoi pas viser le fameux record de Jimmy Connors (109) mais pas sûr qu’il en fasse une vraie priorité.

109 – Connors

103 – Federer

100 – Djokovic 🆕@DjokerNole joins the 100 club as the third man ever to win 100+ singles titles ! pic.twitter.com/mR8a3t5FIq — Tennis TV (@TennisTV) May 24, 2025

Direction désor­mais la Porte d’Auteuil pour l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, qui sera opposé à l’Américain McDonald pour son entrée en lice, lundi ou mardi.