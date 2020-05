A l’occasion de ses 60 ans, ce lundi, l’Equipe consacre un bel entretien à Yannick Noah. Et quand le sorcier camerounais s’exprime, il y a toujours, que l’on aime ou pas le personnage, quelques pépites. En effet Yannick est à la fois un expert mais aussi un passionné de sport et cela lui permet d’avoir une vision globale plutôt intéressante. Bien sur, il est question de tennis dans cette interview, du jeu, et aussi des champions qui le font encore kiffer. Et s’il cite joyeusement Nick Kyrgios et Benoit Paire, il place définitivement le Suisse Roger Federer au dessus de tous, Rafael Nadal et Novak Djokovic compris : « J’ai énormément de respect pour le Top3. Mais ils s’imposent un jeu parce qu’ils jouent sans cesse les uns contre les autres. Bon, forcément, je mets Roger à part. Il a tellement banalisé l’exceptionnel que ça devient hallucinant. Je peux encore me taper un set de lui parce qu’il y a toujours un moment où il va me sortir un truc que je ne comprends pas. Putain, le mec, comment il fait ça ? »