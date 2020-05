On savait que le challenger d’Aix en Provence dont le directeur est Arnaud Clément étudiait une possibilité d’être reprogrammé dans un futur nouveau calendrier. C’est officiel depuis aujourd’hui. En effet, les organisateurs ont posté un message sur le compte Facebook officiel du tournoi en déclarant : « Nous sommes heureux de vous annoncer que nous travaillons sur la re-programmation de l’Open Pays d’Aix CEPAC du 7 au 13 septembre 2020. Ceci sous réserve des conditions sanitaires nationales et internationales. » . Partenaire média depuis quelques années de ce formidable challenger, nous croisons les doigts pour que cette grande fête du tennis puisse donc avoir lieu, et nous ne pouvons que soutenir cette démarche courageuse.