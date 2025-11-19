Dans des propos relayés par Punto de Break, le capitaine de l’équipe d’Espagne, David Ferrer, est revenu sur la manière dont il a encaissé le forfait de Carlos Alcaraz, blessé à l’ischio-jambier lors de la finale du Masters de Turin face à Jannik Sinner.
« Mardi a été une journée difficile. Bien sûr, Carlos est venu et au début, nous pensions qu’il allait pouvoir jouer, puis il a passé une IRM et après avoir parlé avec le médecin, Angel Cotorro, celui‐ci m’a dit que ça n’allait pas être facile. Nous parlons d’un joueur très important, le numéro un mondial, quelqu’un dont je savais que nous avions besoin, d’une certaine manière, pour remporter la Coupe Davis… et qui ne peut pas être avec nous. C’était difficile, mais ce matin, c’était déjà différent. J’ai toujours pensé que je gérais bien ce genre de problèmes : au fil des heures, on voit quelles solutions on peut prendre. De plus, je vois que mes joueurs s’entraînent très bien. Ils sont très, très enthousiastes et cela me donne confiance, car avec ce format, il est vrai que tout est plus équilibré. J’ai confiance. Et jeudi, je serai très motivé (sourit). C’est mon caractère et cela ne changera pas. »
Jeudi, l’Espagne affrontera la République Tchèque pour une place dans le dernier carré.
Publié le mercredi 19 novembre 2025 à 14:45