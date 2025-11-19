Dans des propos relayés par Punto de Break, le capi­taine de l’équipe d’Espagne, David Ferrer, est revenu sur la manière dont il a encaissé le forfait de Carlos Alcaraz, blessé à l’ischio-jambier lors de la finale du Masters de Turin face à Jannik Sinner.

« Mardi a été une journée diffi­cile. Bien sûr, Carlos est venu et au début, nous pensions qu’il allait pouvoir jouer, puis il a passé une IRM et après avoir parlé avec le médecin, Angel Cotorro, celui‐ci m’a dit que ça n’al­lait pas être facile. Nous parlons d’un joueur très impor­tant, le numéro un mondial, quel­qu’un dont je savais que nous avions besoin, d’une certaine manière, pour remporter la Coupe Davis… et qui ne peut pas être avec nous. C’était diffi­cile, mais ce matin, c’était déjà diffé­rent. J’ai toujours pensé que je gérais bien ce genre de problèmes : au fil des heures, on voit quelles solu­tions on peut prendre. De plus, je vois que mes joueurs s’en­traînent très bien. Ils sont très, très enthou­siastes et cela me donne confiance, car avec ce format, il est vrai que tout est plus équi­libré. J’ai confiance. Et jeudi, je serai très motivé (sourit). C’est mon carac­tère et cela ne chan­gera pas. »

Jeudi, l’Espagne affron­tera la République Tchèque pour une place dans le dernier carré.